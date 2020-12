Grande Fratello Vip 5 i nominati di lunedì 28 dicembre (video) (Di martedì 29 dicembre 2020) Grande Fratello Vip 5 i nominati di lunedì 28 dicembre sono Giacomo, Mario, Giulia e Andrea Zenga (video) Grande Fratello Vip 5 nuova puntata lunedì 28 dicembre e mentre circola il rumor che si andrà avanti fino al 26 febbraio, nella puntata con ospite Maria De Filippi e con l’eliminazione di Sonia, c’è stata una nuova tornata di nomination che vedranno qualcuno uscire lunedì 4 gennaio 2021 e non durante il veglione del 31 dicembre (ovviamente). I 4 in nomination sono tutti tra i nuovi entrati: Giacomo, Mario, Giulia e Andrea Zenga, infatti i concorrenti dentro dall’inizio dell’avventura erano immuni e hanno fatto le nomination in ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 29 dicembre 2020)Vip 5 idi28sono Giacomo, Mario, Giulia e Andrea Zenga (Vip 5 nuova puntata28e mentre circola il rumor che si andrà avanti fino al 26 febbraio, nella puntata con ospite Maria De Filippi e con l’eliminazione di Sonia, c’è stata una nuova tornata dion che vedranno qualcuno uscire4 gennaio 2021 e non durante il veglione del 31(ovviamente). I 4 inon sono tutti tra i nuovi entrati: Giacomo, Mario, Giulia e Andrea Zenga, infatti i concorrenti dentro dall’inizio dell’avventura erano immuni e hanno fatto leon in ...

