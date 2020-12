Grande Fratello, Maria De Filippi rimprovera Tommaso: “Non mi piacevi” (Di martedì 29 dicembre 2020) Una sorpresa incredibile nell’ultima puntata del Grande Fratello con Maria De Filippi che ha rimproverato Tommaso Zorzi Un idolo fin da giovanissimo per Tommaso Zorzi, che in collegamento ha potuto apprezzare Maria De Filippi, seduta tra i banchi della scuola di Amici. Nella casa più spiata degli italiani l’influencer ha parlato spesso di lei e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 29 dicembre 2020) Una sorpresa incredibile nell’ultima puntata delconDeche hatoZorzi Un idolo fin da giovanissimo perZorzi, che in collegamento ha potuto apprezzareDe, seduta tra i banchi della scuola di Amici. Nella casa più spiata degli italiani l’influencer ha parlato spesso di lei e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - GrandeFratello : Il Natale è sempre più vicino e Grande Fratello regala agli inquilini una serata all’insegna della musica: Arisa sa… - _Alessio_88 : Maria che va nello studio del Grande Fratello, prende 3 concorrenti e li porta nello studio della Posta dove gli fa… - beeslover_ : RT @ziamseyes: Il grande fratello ha capito chi comanda #gfvip -