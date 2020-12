Governo: Rotondi, 'logo Italia 2023 registrato da me, centrali ma autonomi da Conte' (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Non è vero che il Centro esiste solo col proporzionale. In Italia esiste il maggioritario dal 1994 e abbiamo avuto le seguenti esperienze di Centro: Segni nel 1994, quindici per cento dei consensi; Andreotti e D'Antoni nel 2001, tre e mezzo di voti; Casini nel 2008, sette per cento; Monti nel 2013, dieci per cento. Senza considerare il movimento Cinquestelle, che non è di Centro, ma sicuramente alternativo a destra e sinistra. Lo spazio c'è e ci proveremo, in caso di voto anticipato, con liste nella quota proporzionale e nei collegi uninominali. Il logo ‘Italia 2023' è stato registrato da me, non da Conte''. Così Gianfranco Rotondi conferma di lavorare per una lista ‘centrale' ma autonoma dal premier in caso di elezioni anticipate. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Non è vero che il Centro esiste solo col proporzionale. Inesiste il maggioritario dal 1994 e abbiamo avuto le seguenti esperienze di Centro: Segni nel 1994, quindici per cento dei consensi; Andreotti e D'Antoni nel 2001, tre e mezzo di voti; Casini nel 2008, sette per cento; Monti nel 2013, dieci per cento. Senza considerare il movimento Cinquestelle, che non è di Centro, ma sicuramente alternativo a destra e sinistra. Lo spazio c'è e ci proveremo, in caso di voto anticipato, con liste nella quota proporzionale e nei collegi uninominali. Il' è statoda me, non da''. Così Gianfrancoconferma di lavorare per una lista ‘centrale' ma autonoma dal premier in caso di elezioni anticipate.

TV7Benevento : Governo: Rotondi, 'logo Italia 2023 registrato da me, centrali ma autonomi da Conte'... - DottVicidomini : On Rotondi Il 27 dicembre di 16 anni fa il notaio D’Amore registrava il ritorno della Dc,da me rifondata,la sola c… - Fra29615307 : @clikservernet @GiuseppeConteIT Secondo me i rotondi che si lamentano sono 1 quelli che stanno in forte crisi per c… - pedelinilore86 : @mimmo0709 @grotondi @aronhector1861 @GiulioPellizza1 Renzi se fa cadere il Governo più a sinistra della storia, Co… - DottVicidomini : @matteorenzi Basta con o consulenti del governo servono 50 miliardi alla sanità p meglio che finisce qua governo a… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Rotondi Governo: Rotondi, 'logo Italia 2023 registrato da me, centrali ma autonomi da Conte' SardiniaPost Governo: Rotondi, 'logo Italia 2023 registrato da me, centrali ma autonomi da Conte'

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Non è vero che il Centro esiste solo col proporzionale. In Italia esiste il maggioritario dal 1994 e abbiamo avuto le seguenti esperienze di Centro: Segni nel 1994, quindi ...

Superbonus 110 per cento: Palazzina di cinque piani verrà rimessa a nuovo

Procedono spediti i lavori ad Agrigento, nel secondo cantiere partito in città grazie all’ecobonus 110 per cento. Ai lavori è interessata una palazzina di cinque piani di via Tiro a segno che verrà ri ...

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Non è vero che il Centro esiste solo col proporzionale. In Italia esiste il maggioritario dal 1994 e abbiamo avuto le seguenti esperienze di Centro: Segni nel 1994, quindi ...Procedono spediti i lavori ad Agrigento, nel secondo cantiere partito in città grazie all’ecobonus 110 per cento. Ai lavori è interessata una palazzina di cinque piani di via Tiro a segno che verrà ri ...