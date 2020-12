Governo: Occhiuto, ‘se non si vota in Calabria inutile dire ci saranno elezioni politiche’ (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Mi fanno ridere quanti dicono che dopo Conte ci sono solo elezioni. Se oggi si rinviano elezioni in Calabria causa Covid19, allora non si potrà votare neanche per le politiche”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, vicecapogruppo vicario di Forza Italia alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Mi fanno ridere quanti dicono che dopo Conte ci sono solo. Se oggi si rinvianoincausa Covid19, allora non si potràre neanche per le politiche”. Lo scrive su Twitter Roberto, vicecapogruppo vicario di Forza Italia alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Governo: Occhiuto, 'se non si vota in Calabria inutile dire ci saranno elezioni politiche'... - MariaAn32957564 : RT @msgelmini: Al via l’assemblea nazionale di @forza_italia a Roma. Da Cosenza con Mario Occhiuto a Catania con Salvo Pogliese. Ripartiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Occhiuto Governo: Occhiuto, 'se non si vota in Calabria inutile dire ci saranno elezioni politiche' Il Tempo Governo: Occhiuto, 'se non si vota in Calabria inutile dire ci saranno elezioni politiche'

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Mi fanno ridere quanti dicono che dopo Conte ci sono solo elezioni. Se oggi si rinviano elezioni in Calabria causa Covid19, allora non si potrà votare neanche per le polit ...

Calabria, Cannizzaro: “Ok a odg di Forza Italia per fondi a forestali”

Cannizzaro pone all'ordine del giorno alla Camera lo stanziamento dei fondi per i forestali della Regione Calabria ...

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Mi fanno ridere quanti dicono che dopo Conte ci sono solo elezioni. Se oggi si rinviano elezioni in Calabria causa Covid19, allora non si potrà votare neanche per le polit ...Cannizzaro pone all'ordine del giorno alla Camera lo stanziamento dei fondi per i forestali della Regione Calabria ...