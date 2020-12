Governo: Calenda, ‘basta Conte altrimenti anche Pd e Renzi saranno travolti’ (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Questa cosa va fermata se si ha la forza per farlo” ovvero il Governo Conte. “Se poi il Pd manda avanti Renzi e non dice che vuol fare, se Renzi non si capisce che vuol fare e ogni giorno ne dice una, allora verranno tutti travolti. Sarà il suicidio di massa di una classe politica”. Lo dice Carlo Calenda, leader di Azione, all’Adnkronos. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Questa cosa va fermata se si ha la forza per farlo” ovvero il. “Se poi il Pd manda avantie non dice che vuol fare, senon si capisce che vuol fare e ogni giorno ne dice una, allora verranno tutti travolti. Sarà il suicidio di massa di una classe politica”. Lo dice Carlo, leader di Azione, all’Adnkronos. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

