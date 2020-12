Governo | Bellanova | ' ' Ciao' diventa addio se Conte avanti con arroganza' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Per quanto ancora ministra? Per il tempo che deciderà rapidamentese rispondere positivamente alle questione questioni poste o se continuare con supponenza ea non porsi problema di unire la coalizione". Lo dice la ministra Iv, Teresa, a L'Aria che tira su La7. Il '' si può trasformare in un? "Questo dipende dalla volontà di andareper dare risposte al Paese e non scegliere glio amici per coprire postazioni", risponderiferendosi alla governance del Recovery. "L'Europa chiede un monitoraggio, non sostituzione di funzioni: Gentiloni non poteva dirlo meglio, serve una semplificazione".