Giulia Salemi, quanto costa il mini abito nero indossato al GF Vip? La cifra è da capogiro (Di martedì 29 dicembre 2020) Giulia Salemi, quanto costa il mini abito nero indossato per la puntata di ieri del GF Vip? La cifra è da capogiro. Una puntata ricca di colpi di scena, quella del Grande Fratello Vip. Una puntata in cui è successo davvero di tutto, dalla lite shock tra Rosalinda e Dayane al confronto tanto atteso tra L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 29 dicembre 2020)ilper la puntata di ieri del GF? Laè da. Una puntata ricca di colpi di scena, quella del Grande Fratello. Una puntata in cui è successo davvero di tutto, dalla lite shock tra Rosalinda e Dayane al confronto tanto atteso tra L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

TittyNefer : RT @giusy98_juvee: Gregorelle anziché tagliare video e sparare notizie fake per convincere la gente a buttare fuori Giulia Salemi.. perché… - giuliasalemy_ : RT @giusy98_juvee: Gregorelle anziché tagliare video e sparare notizie fake per convincere la gente a buttare fuori Giulia Salemi.. perché… - giusy98_juvee : Gregorelle anziché tagliare video e sparare notizie fake per convincere la gente a buttare fuori Giulia Salemi.. pe… - ReginaP14083453 : RT @sisterable: Giulia Salemi definitivamente cancelled per aver dato ragione al viscido topo di fogna su Dayane. Anche io pensavo fosse en… - Vanessacida24 : Pierpaolo pretelli guarda Giulia salemi come io guardo la pizza -