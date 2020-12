Giovanni Malagò sull’autonomia: “Rischiamo una figuraccia con il Cio. Noi e gli atleti preoccupati, speriamo di risolvere” (Di martedì 29 dicembre 2020) La questione è ormai nota da settimane: la mancata approvazione del decreto sulla governance legato alla riforma dello sport mette in pericolo il CONI, con l’Italia che rischia di dover fare i conti con una sospensione da parte del Cio e di dover partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2021 senza né inno né bandiera. Ad intervenire ieri sera sull’argomento è stato il Presidente del CONI Giovanni Malagò al programma ‘Quarta Repubblica’ condotto da Nicola Porro su Rete 4: “I rapporti con Spadafora sono molto corretti, il Premier Conte l’ho incontrato qualche settimana fa e tutti conoscono il nostro problema con il Cio, ma sono ottimista che si risolva, dobbiamo farlo prima del 27 gennaio. Rischiamo una figuraccia che non meritano né l’Italia, né i nostri atleti”. Prosegue, con le preoccupazioni: “L’Italia da ... Leggi su oasport (Di martedì 29 dicembre 2020) La questione è ormai nota da settimane: la mancata approvazione del decreto sulla governance legato alla riforma dello sport mette in pericolo il CONI, con l’Italia che rischia di dover fare i conti con una sospensione da parte del Cio e di dover partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2021 senza né inno né bandiera. Ad intervenire ieri sera sull’argomento è stato il Presidente del CONIal programma ‘Quarta Repubblica’ condotto da Nicola Porro su Rete 4: “I rapporti con Spadafora sono molto corretti, il Premier Conte l’ho incontrato qualche settimana fa e tutti conoscono il nostro problema con il Cio, ma sono ottimista che si risolva, dobbiamo farlo prima del 27 gennaio.unache non meritano né l’Italia, né i nostri”. Prosegue, con le preoccupazioni: “L’Italia da ...

