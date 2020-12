Giovani | Lisi Anorc | “Servizio civile digitale è ritorno al passato”

Leggi su dire

(Di martedì 29 dicembre 2020) ROMA – “È un ritorno al passato. In Italia c’era già stata l’esperienza fallimentare dei Digital Champions”. Andrea Lisi, esperto di diritto applicato all’informatica e presidente di Anorc Professioni, commenta così la firma del Protocollo d’intesa per il Servizio civile digitale tra la Ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano e il Ministro per le Politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, avvenuta ieri 28 dicembre. “Il Coronavirus ci ha messo di fronte a una pubblica amministrazione e a uno Stato che ha puntato su Spid, carta d’identità elettronica, firme digitali, app IO e servizi online– spiega Lisi– che però restano strumenti complessi e difficilmente fruibili. Gli stessi cittadini o gli imprenditori che si pensa siano poco avvezzi all’utilizzo del digitale, in realtà sono ben capaci di utilizzare account Google, e districarsi su Amazon o WhatsApp. Quindi si tratta più di un problema di sviluppo di servizi digitali accessibili e usabili per i processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione piuttosto che di scarsa dimestichezza con gli strumenti di dipendenti, imprenditori e cittadini”. Per il presidente di Anorc Professioni è necessario dunque “investire sulle competenze di eventuali soggetti che portino avanti una formazione diffusa sui diritti e doveri di cittadinanza digitale. Non si può pensare che solo perché sono su Tik Tok, o Youtube i ragazzini siano adatti ad aiutare gli imprenditori, i dipendenti pubblici o i comuni cittadini a digitalizzare il Paese, siamo fuori strada. Stiamo invece continuando a parcheggiare un migliaio di ragazzi, sottopagandoli – come già è stato fatto con i Navigator prima – e che faranno poco o nulla perché nessuno li ha formati in precedenza. Si fa quindi tanto storytelling su iniziative che per essere sensate avrebbero bisogno di un disegno strategico iniziale”.