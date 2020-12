Giocatori Italiani all’estero: Jorginho e Chelsea in crisi, cecchino Kean (Di martedì 29 dicembre 2020) Le prestazioni dei calciatori Italiani fuori confine: Natale complicato per Jorginho e il Chelsea in Premier League. Kean non smette di stupire Diversi i campionati fermi per la pausa natalizia, non ovviamente la Premier League nella tradizionale abbuffata che il torneo inglese riserva ai suoi appassionati. Non è stato un Boxing Day da ricordare per Jorginho con la maglia del Chelsea, con i ‘Blues’ ko nel derby contro l’Arsenal e Lampard finito nel ciclone della critica. L’ex regista di Verona e Napoli è entrato in campo nella ripresa, il tempo di sbagliare un rigore a risultato comunque già acquisto in favore dei ‘Gunners’. Jorginho è partito invece titolare ieri nella sfida casalinga con l’Aston Villa, senza comunque brillare nell’1-1 finale (Chelsea ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Le prestazioni dei calciatorifuori confine: Natale complicato pere ilin Premier League.non smette di stupire Diversi i campionati fermi per la pausa natalizia, non ovviamente la Premier League nella tradizionale abbuffata che il torneo inglese riserva ai suoi appassionati. Non è stato un Boxing Day da ricordare percon la maglia del, con i ‘Blues’ ko nel derby contro l’Arsenal e Lampard finito nel ciclone della critica. L’ex regista di Verona e Napoli è entrato in campo nella ripresa, il tempo di sbagliare un rigore a risultato comunque già acquisto in favore dei ‘Gunners’.è partito invece titolare ieri nella sfida casalinga con l’Aston Villa, senza comunque brillare nell’1-1 finale (...

