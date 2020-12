Giffoni 50: Rocco Fasano, Skam? Mi ha cambiato in meglio (Di martedì 29 dicembre 2020) ... noto per aver interpretato il ruolo di Niccolo Fares in Skam Italia, serie tv diventata un fenomeno televisivo per i giovani, ha risposto alla domanda di una giffoner, collegata su Giffonilive.it ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 29 dicembre 2020) ... noto per aver interpretato il ruolo di Niccolo Fares inItalia, serie tv diventata un fenomeno televisivo per i giovani, ha risposto alla domanda di una giffoner, collegata sulive.it ...

solocine : Giffoni 50: Rocco Fasano, Skam? Mi ha cambiato in meglio - susydigennaro : RT @napolimagazine: GIFFONI - Rocco Fasano: 'Non scelgo i ruoli in base alla sessualità del personaggio' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GIFFONI - Rocco Fasano: 'Non scelgo i ruoli in base alla sessualità del personaggio' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GIFFONI - Rocco Fasano: 'Non scelgo i ruoli in base alla sessualità del personaggio' - napolimagazine : GIFFONI - Rocco Fasano: 'Non scelgo i ruoli in base alla sessualità del personaggio' -

Ultime Notizie dalla rete : Giffoni Rocco Giffoni 50: Rocco Fasano, Skam? Mi ha cambiato in meglio - Campania Agenzia ANSA Giffoni 50: Rocco Fasano, Skam? Mi ha cambiato in meglio

"Se un personaggio è scritto bene, indipendentemente dalla sua sessualità, vale la pena di raccontarlo". (ANSA) ...

Giffoni 50: Anna Foglietta ospite dell'edizione invernale del Festival

Winter Edition, la prima edizione natalizia del Giffoni Film Festival che dal 26 al 30 dicembre raduna online bambini, ragazzi e famiglie, giunge alla sua terza giornata con un programma ricco di film ...

"Se un personaggio è scritto bene, indipendentemente dalla sua sessualità, vale la pena di raccontarlo". (ANSA) ...Winter Edition, la prima edizione natalizia del Giffoni Film Festival che dal 26 al 30 dicembre raduna online bambini, ragazzi e famiglie, giunge alla sua terza giornata con un programma ricco di film ...