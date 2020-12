Gianni Sperti rompe il silenzio dopo la morte del papà: le parole dell’opinionista di Uomini e Donne (Di martedì 29 dicembre 2020) Gianni Sperti ha perso il padre da poco: un terribile lutto che ha scatenato la vicinanza e l’affetto dei suoi followers. dopo due giorni, l’opinionista di Uomini e Donne, rompe… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 29 dicembre 2020)ha perso il padre da poco: un terribile lutto che ha scatenato la vicinanza e l’affetto dei suoi followers.due giorni, l’opinionista di… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

zazoomblog : Gianni Sperti senza parole fuori Uomini e Donne: “Il vostro affetto ha…” - #Gianni #Sperti #senza #parole #fuori… - Loveisl29659016 : RT @Nadia47569770: Comunque io voglio Tommy a fianco di Tina Cipollari e Gianni Sperti! #gfvip #uominiedonne - Notiziedi_it : Lutto per Gianni Sperti, dice addio al padre ‘Ciao papà’ - infoitcultura : Lutto per Gianni Sperti, è morto il padre. L’addio su Instagram: “Ciao papà…” - infoitcultura : Grave lutto per Gianni Sperti: è morto il padre -