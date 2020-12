Giannelli (Associazione Presidi) a Meteoweek: “La scuola ha funzionato, il resto meno” [VIDEO] (Di martedì 29 dicembre 2020) La scuola non è stato il “punto debole” nella gestione del post lockdown: i problemi ci sono stati nei trasporti, e nella medicina territoriale. E’ l’opinione che Antonello Giannelli, presidente… L'articolo Giannelli (Associazione Presidi) a Meteoweek: “La scuola ha funzionato, il resto meno” VIDEO proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 29 dicembre 2020) Lanon è stato il “punto debole” nella gestione del post lockdown: i problemi ci sono stati nei trasporti, e nella medicina territoriale. E’ l’opinione che Antonello, presidente… L'articolo) a: “Laha, ilproviene da.com.

aldo_rovi : RT @riktroiani: “La ripresa della #scuola in presenza il 7 gennaio presenta diverse criticità. Il problema principale riguarda la mancata o… - Newsinunclick : RT @riktroiani: “La ripresa della #scuola in presenza il 7 gennaio presenta diverse criticità. Il problema principale riguarda la mancata o… - riktroiani : “La ripresa della #scuola in presenza il 7 gennaio presenta diverse criticità. Il problema principale riguarda la m… - mattia_fuse : Scuola: Presidi, difficile rientro il 7/1 ROMA, 29 DIC - 'La ripresa del 7 gennaio, soprattutto per quanto riguarda… -