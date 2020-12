Giannelli (ANP): “Orari scaglionati impegnativi da gestire”. Sul vaccino: “Sono favorevole. É questione di civiltà” (Di martedì 29 dicembre 2020) Antonello Giannelli, presidente dell'associazione nazionale presidi, torna sulle criticità della riapertura scuole del 7 gennaio, rimarcando le difficoltà in termini organizzativi che le scuole potrebbero incontrare. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 29 dicembre 2020) Antonello, presidente dell'associazione nazionale presidi, torna sulle criticità della riapertura scuole del 7 gennaio, rimarcando le difficoltà in termini organizzativi che le scuole potrebbero incontrare. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Giannelli ANP Riapertura scuole, Giannelli (ANP): “Orari scaglionati impegnativi da gestire a causa dei problemi con i trasporti” Orizzonte Scuola Scuola, Giannelli (Anp): difficile riaprire il 7 gennaio, resta il problema trasporti

"La ripresa del 7 gennaio, soprattutto per quanto riguarda le scuole superiori, presenta diverse criticità. Il problema principale riguarda la mancata o insufficiente riorganizzazione dei ...

