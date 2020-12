Già vaccinati 8.361 italiani, l'86% del previsto. Indice di positività in calo all'8,7%. Salgono i morti: 659 (Di martedì 29 dicembre 2020) Sono 128.740 i tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 68.681. Il tasso odierno di positività è del 8,7%, in calo rispetto al 12,5% di ieri. In aumento ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 29 dicembre 2020) Sono 128.740 i tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 68.681. Il tasso odierno diè del 8,7%, inrispetto al 12,5% di ieri. In aumento ...

gennaromigliore : Giusta la proposta della collega @raffaellapaita: ogni giorno il Governo indichi nei dati quotidiani non solo il nu… - rtl1025 : ?? Il Commissario per l'Emergenza #Covid #DomenicoArcuri dichiara che sono già stati vaccinati oltre 8mila italiani… - SkyTG24 : Covid, Oms: 'Potrebbe arrivare pandemia peggiore'. Usa: già oltre 2 milioni di vaccinati - maiunajolla : RT @Mottalemi: Ma se gli infermierx che mi fanno il vaccino sono già vaccinati possiamo tenerci la manina mentre mi fanno l'iniezione in tu… - QdSit : Già vaccinati più di 8 mila italiani #qds #qdsnotizie -

Ultime Notizie dalla rete : Già vaccinati Vaccino Covid, Ichino: «Il datore di lavoro può chiudere il contratto se un dipendente si rifiuta» Corriere della Sera