GFVIP | Andrea Zelletta e Natalia Paragoni la resa dei conti | cosa è successo?

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 29 dicembre 2020) Ultima puntata del 2020 per ilche come da programma procederà fino alla fine di febbraio, il reality più lungo di tutti i tempi sta sottoponendo i vipponi, soprattutto quelli veterani, a dura prova. Atteso il confronto trache a causa della fidanzata ha trascorso un Natale decisamente non felice. L’enigmatico regalo inviato dall’ex corteggiatrice al compagno che non vede da 4 mesi ha fatto caderein uno sconforto quasi inconsolabile. Ovviamente Alfonso Signorini e gli autori non potevano perdere l’occasione di dare libero sfogo, davanti alle telecamere, al confronto fra i due fidanzati che appena si sono visti hanno superato ogni tipo d’esitazione e dubbio sul loro amore. A mettere in dubbio l’amore diper ...