GFVip 5, Rosalinda Cannavò e lo sfogo nella notte dopo il caos in diretta: «Che schifo!» (Di martedì 29 dicembre 2020) L’amicizia nata tra Rosalinda Cannavò (in arte Adua Del Vesco) e Dayane Mello all’interno del GFVip 5 sembra essere giunta al capolinea. Le due donne, a causa dei nuovi ingressi all’interno della casa più spiata d’Italia, sembrano aver perso la loro sintonia e il loro equilibrio si è completamente compromesso. dopo la furiosa lite avvenuta ieri sera, 28 Dicembre 2020, in diretta, la rottura tra di loro sembra essere definitiva. Rosalinda Cannavò, poi, durante la notta, ha ripensato su quanto accaduto in puntata e si è sfogata con la sua coinquilina Giulia Salemi. Per la Cannavò non ci sono dubbi: l’amicizia con Dayane è solo un ricordo passato. Leggi anche –> Massimiliano Morra su Adua Del Vesco e mondo Ares, “giravolta” a “Verissimo”: nuovo ... Leggi su urbanpost (Di martedì 29 dicembre 2020) L’amicizia nata tra(in arte Adua Del Vesco) e Dayane Mello all’interno del5 sembra essere giunta al capolinea. Le due donne, a causa dei nuovi ingressi all’interno della casa più spiata d’Italia, sembrano aver perso la loro sintonia e il loro equilibrio si è completamente compromesso.la furiosa lite avvenuta ieri sera, 28 Dicembre 2020, in, la rottura tra di loro sembra essere definitiva., poi, durante la notta, ha ripensato su quanto accaduto in puntata e si è sfogata con la sua coinquilina Giulia Salemi. Per lanon ci sono dubbi: l’amicizia con Dayane è solo un ricordo passato. Leggi anche –> Massimiliano Morra su Adua Del Vesco e mondo Ares, “giravolta” a “Verissimo”: nuovo ...

trash_italiano : A DAYANE NON IMPORTA E VA ANCHE CONTRO ROSALINDA ?? #GFVIP - GrandeFratello : Qualcosa si è rotto tra Dayane e Rosalinda... ???? #GFVIP - GrandeFratello : Tra Rosalinda e Sonia non mettere il dito... e neanche Mario Ermito ???? #GFVIP - seiunaparacula : I fan di dayane triggerati da sta roba della manipolazione quando tutta questa tragedia greca è nata perché Rosalin… - ReginaP14083453 : RT @distintamente_: Quindi completamente dimenticati i cappottini di Rosalinda in piscina a Oppini e tutte le crociate contro di lei che av… -