GF Vip, Tommaso Zorzi svela nuovi dettagli su Natalia Paragoni: rivelazione ‘choc’ (Di martedì 29 dicembre 2020) Appena terminata la puntata del GF Vip, Tommaso Zorzi ha fatto una rivelazione choc su Natalia Paragoni: cos’è successo. Cos’è successo tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni? E, soprattutto, è vera la voce di Dayane Mello di un presunto tradimento dell’ex corteggiatrice ai danni del modello pugliese? Sappiamo benissimo che, appena appresa la notizia, la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 29 dicembre 2020) Appena terminata la puntata del GF Vip,ha fatto unachoc su: cos’è successo. Cos’è successo tra Andrea Zelletta e? E, soprattutto, è vera la voce di Dayane Mello di un presunto tradimento dell’ex corteggiatrice ai danni del modello pugliese? Sappiamo benissimo che, appena appresa la notizia, la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che i primi VIP salvi sono... TOMMASO, MARIA TERESA e DAYANE! #GFVIP - Novella_2000 : Tommaso non crede alla versione di Natalia e fa ulteriori rivelazioni sul presunto tradimento: “Sappiamo tutti il n… - Alessia48262754 : RT @Unf_Tweet: - Unf_Tweet : -