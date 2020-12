GF Vip, Pierpaolo Pretelli affonda Giulia Salemi dopo il bacio: “Non è stato reale…” (Di martedì 29 dicembre 2020) Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi chiariscono dopo il bacio Nella giornata di Santo Stefano, complici gli autori del Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono baciati. Una volta per gioco, mentre la seconda volutamente. I due hanno ammesso che tra loro c’è qualcosa in più di una semplice amicizia. Per questo motivo, a tarda notte, i gieffini hanno deciso di chiarirsi, per cercare di capire, come deve procedere il loro rapporto all’interno della casa più spiata d’Italia e non solo. È stato l’ex Velino di Striscia la Notizia a rompere il silenzio, dicendo, senza giri di parole, che il loro bacio: “Non è stato reale, quello vero vedremo se ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 29 dicembre 2020)chiarisconoilNella giornata di Santo Stefano, complici gli autori del Grande Fratello Vip 5,si sono baciati. Una volta per gioco, mentre la seconda volutamente. I due hanno ammesso che tra loro c’è qualcosa in più di una semplice amicizia. Per questo motivo, a tarda notte, i gieffini hanno deciso di chiarirsi, per cercare di capire, come deve procedere il loro rapporto all’interno della casa più spiata d’Italia e non solo. Èl’ex Velino di Striscia la Notizia a rompere il silenzio, dicendo, senza giri di parole, che il loro: “Non èreale, quello vero vedremo se ...

