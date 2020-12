GF Vip, per Alfonso Signorini una pessima notizia: lo ha saputo poco fa (Di martedì 29 dicembre 2020) Nella diretta di lunedì 28 dicembre 2020 non poteva mancare un confronto tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet. Nei giorni precedenti alla puntata le due showgirl hanno avuto forti discussioni. Sono volate anche frasi pesanti come “psicopatica” e “ti uccido” per cui il pubblico ha chiesto anche la squalifica di Samantha. In puntata Alfonso Signorini ha mostrato a tutti le clip degli scontri e poi parlato con le dirette interessate. “Quelle cose le ho dette – ha spiegato Samantha – le riconfermo, do un peso alle parole, se si tocca mio figlio e si mette in discussione il mio essere madre io non ci sto. Quelle parole erano circoscritte. Io e Stefania ci siamo parlare e scusate reciprocamente se abbiamo usato parole e se hanno infastidito l’altra. Dire io ti uccido lo intendo con le parole, se dici ad un bambino che lo mangeresti mica lo dici sul ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) Nella diretta di lunedì 28 dicembre 2020 non poteva mancare un confronto tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet. Nei giorni precedenti alla puntata le due showgirl hanno avuto forti discussioni. Sono volate anche frasi pesanti come “psicopatica” e “ti uccido” per cui il pubblico ha chiesto anche la squalifica di Samantha. In puntataha mostrato a tutti le clip degli scontri e poi parlato con le dirette interessate. “Quelle cose le ho dette – ha spiegato Samantha – le riconfermo, do un peso alle parole, se si tocca mio figlio e si mette in discussione il mio essere madre io non ci sto. Quelle parole erano circoscritte. Io e Stefania ci siamo parlare e scusate reciprocamente se abbiamo usato parole e se hanno infastidito l’altra. Dire io ti uccido lo intendo con le parole, se dici ad un bambino che lo mangeresti mica lo dici sul ...

GrandeFratello : Sorprese sotto l’albero per i nostri Vip ?? #GFVIP - fanpage : Che gaffe per Sonia Lorenzini Il marito di Stefania Orlando ha immediatamente contattato il GF Vip. - Chiedonoperme : RT @Donato22800453: #GFVIP Ma la coatta che ca@@ Di vip è? Chiedo per un amico - michvael : RT @VanityFairIt: «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare, Tommas… - publish70628725 : Anche per i Vip un gennaio vegano: “Riduciamo il consumo di cibo animale” -