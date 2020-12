GF Vip, Maria De Filippi saluta tutti tranne Sonia Lorenzini: “Cosa è successo?”, le ipotesi del web (Di martedì 29 dicembre 2020) La ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip ha visto varcare gli studi Mediaset Sonia Lorenzini come ultima eliminata del noto reality. Per l’ex gieffina non è stata affatto una diretta semplice da vivere, soprattutto dopo un chiacchierato “colpo basso” che ha ricevuto in diretta prima dell’eliminazione. Un dettaglio che non è passato inosservato dagli utenti … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 29 dicembre 2020) La ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip ha visto varcare gli studi Mediasetcome ultima eliminata del noto reality. Per l’ex gieffina non è stata affatto una diretta semplice da vivere, soprattutto dopo un chiacchierato “colpo basso” che ha ricevuto in diretta prima dell’eliminazione. Un dettaglio che non è passato inosservato dagli utenti … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

