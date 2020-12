Gf Vip, ha fatto la valigia: sta abbandonando la casa (Di martedì 29 dicembre 2020) Dayane Mello sembra convinta a voler lasciare la casa. La modella brasiliana aveva chiarito le sue intenzioni già all'indomani del caos scoppiato in puntata tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Dopo una giornata trascorsa, da parte di tutti gli inquilini, a discutere del caso, Dayane ha iniziato a fare la valigia per oltrepassare la porta rossa una volta per tutte. #VIDEO ALLA FINE DELL' ARTICOLO Perché Dayane vuole lasciare la casa A mettere in crisi la modella è il fatto che tutti gli inquilini della casa si sono schierati in favore di Andrea Zelletta, sostenendo che il concorrente non si meritasse un trattamento simile. I ragazzi sono convinti che Dayane Mello avrebbe potuto risparmiargli questa sofferenza, rivelando la clamorosa bomba sulla sua fidanzata Natalia. A maggior ragione ... Leggi su howtodofor (Di martedì 29 dicembre 2020) Dayane Mello sembra convinta a voler lasciare la. La modella brasiliana aveva chiarito le sue intenzioni già all'indomani del caos scoppiato in puntata tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Dopo una giornata trascorsa, da parte di tutti gli inquilini, a discutere del caso, Dayane ha iniziato a fare laper oltrepassare la porta rossa una volta per tutte. #VIDEO ALLA FINE DELL' ARTICOLO Perché Dayane vuole lasciare laA mettere in crisi la modella è ilche tutti gli inquilini dellasi sono schierati in favore di Andrea Zelletta, sostenendo che il concorrente non si meritasse un trattamento simile. I ragazzi sono convinti che Dayane Mello avrebbe potuto risparmiargli questa sofferenza, rivelando la clamorosa bomba sulla sua fidanzata Natalia. A maggior ragione ...

