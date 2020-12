GF Vip, famosa conduttrice si candida alla prossima edizione (Di martedì 29 dicembre 2020) Una nota conduttrice alla corte di Alfonso Signorini. Di chi stiamo parlando? Di Rita Dalla Chiesa che avrebbe ammesso di avere piacere a essere una delle concorrenti della prossima edizione del GF Vip. Ovviamente, questo sarà un nome che farà gola al conduttore del reality; mentre i nomi dei papabili Vipponi salgono a sette. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capirne di più. GF Vip news, Rita Dalla Chiesa afferma che le farebbe piacere essere la prossima concorrente del reality Il fatto che Alfonso Signorini sia alla conduzione del GF Vip ha fatto, sicuramente, alzare l’asticella del programma e del cast scelto dallo stesso presentatore. Infatti, proprio nelle ultimissime ore, una nota conduttrice avrebbe chiaramente aperto le porte ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 29 dicembre 2020) Una notacorte di Alfonso Signorini. Di chi stiamo parlando? Di Rita DChiesa che avrebbe ammesso di avere piacere a essere una delle concorrenti delladel GF Vip. Ovviamente, questo sarà un nome che farà gola al conduttore del reality; mentre i nomi dei papabili Vipponi salgono a sette. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capirne di più. GF Vip news, Rita DChiesa afferma che le farebbe piacere essere laconcorrente del reality Il fatto che Alfonso Signorini siaconduzione del GF Vip ha fatto, sicuramente, alzare l’asticella del programma e del cast scelto dallo stesso presentatore. Infatti, proprio nelle ultimissime ore, una notaavrebbe chiaramente aperto le porte ...

