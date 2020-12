GF Vip | Dayane Mello allo scoperto | “Ecco cosa ha fatto Natalia Paragoni”

Leggi su ck12

(Di martedì 29 dicembre 2020)è stata la protagonista assoluta della ventinovesima puntata live del GF Vip, andata in onda ieri 28 dicembre in prima battuta ha chiarito il gossip del rapporto tra Andrea Zelletta ee in chiusura ha sorpreso tutti baciando sulla bocca Andrea Zenga. I dettagli Puntata frizzante e piccante quella conclusa in piena notte del Grande Fratello Vip, una puntata che ha visto come protagonista assoluta la modella brasiliana. Vediamo i dettagli. Partiamo dalla gara. Ad uscire dalla Casa di Cinecittà è toccato a Sonia Lorenzini. Impietoso il giudizio del televoto per lei solo il 10% dei consensi contro il 55% di Maria Teresa Ruta, e il 18% di Samantha de Grenet e il 17% di Giacomo Urtis. I nominati per il prossimo televoto sono Mario ...