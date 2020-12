GF Vip | confronto tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni | “Sono stata veramente male”

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 29 dicembre 2020) Nella serata di ieri, 28 dicembre, è andata in onda un’altra imperdibile puntata del Grande Fratello Vip e finalmenteha avuto modo di confrontarsi in diretta con la sua. L’ex tronista, infatti, ha passato dei giorni non facili in seguito al regalo di Natale ricevuto dalla sua fidanzata, che sembrava voler … L'articolo proviene da Velvet Gossip.