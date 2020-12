GF Vip, Andrea Zelletta in lacrime assalito dai dubbi dopo la puntata (Di martedì 29 dicembre 2020) L’ex tronista in questo tardo pomeriggio si sta confrontando con alcuni compagni d’avventura Andrea non sapeva di queste voci che circolano sulla vacanza di Natalia a Capri. Sa della vacanza di tre giorni della fidanzata con delle persone, ragazzi e ragazze, ma non quello che ha riferito ieri in puntata Dayane Mello. La modella ha infatti raccontato di un ‘chiacchiericcio’ che vedrebbe Natalia protagonista di un presunto tradimento. Adesso in diretta sul Canale 55 l’ex tronista di Uomini e donne si sta confrontando con gli altri coinquilini e ammette di stare male. Ad ascoltarlo ci sono Samantha De Grenet e Pierpaolo Pretelli insieme a Andrea Zenga. “Stanotte non ho dormito”, ammette. Secondo Samantha a spingere Dayane a sganciare questa bomba sarebbe stata l’invidia. “Siete una bellissima coppia, di successo. Sai quante volte mi ... Leggi su 361magazine (Di martedì 29 dicembre 2020) L’ex tronista in questo tardo pomeriggio si sta confrontando con alcuni compagni d’avventuranon sapeva di queste voci che circolano sulla vacanza di Natalia a Capri. Sa della vacanza di tre giorni della fidanzata con delle persone, ragazzi e ragazze, ma non quello che ha riferito ieri inDayane Mello. La modella ha infatti raccontato di un ‘chiacchiericcio’ che vedrebbe Natalia protagonista di un presunto tradimento. Adesso in diretta sul Canale 55 l’ex tronista di Uomini e donne si sta confrontando con gli altri coinquilini e ammette di stare male. Ad ascoltarlo ci sono Samantha De Grenet e Pierpaolo Pretelli insieme aZenga. “Stanotte non ho dormito”, ammette. Secondo Samantha a spingere Dayane a sganciare questa bomba sarebbe stata l’invidia. “Siete una bellissima coppia, di successo. Sai quante volte mi ...

