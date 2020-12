‘Gf Vip 5’ sconfitto da ‘La Bella e la Bestia’ | ecco quanto ha totalizzato la ventinovesima puntata del reality!

Leggi su isaechia

(Di martedì 29 dicembre 2020) Dal collegamento con Maria De Filippi al confronto tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, dallo scontro tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò all’eliminazione di Sonia Lorenzini. Ieri sera nella Casa del Grande Fratello Vip 5 non sono certo mancate le dinamiche capaci di tenere incollati i telespettatori agli schermi. La 29esimadel reality condotto da Alfonso Signorini però, nonostante abbia sfoggiato assi nella manica degni di nota, non è riuscita a ottenere i risultati sperati, perdendo contro la concorrenza di Rai 1 con la messa in onda de Lae la Bestia: quest’ultima è riuscita a conquistare ben 4.819.000 spettatori, pari al 20% di share, mentre su Canale 5 il reality ha raccolto davanti al video 3.663.000 spettatori, pari al 20.2% di share. In termini di pubblico, ladel Gf Vip 5 però non è andata per nulla ...