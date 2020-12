Gestione Covid, Bonomi ancora critico: molto non è stato fatto (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – “A febbraio il compito per il Governo di affrontare la prima ondata di contagi era immane”. Ma, rileva il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi, in una lettera ai presidenti delle associazioni del sistema di via dell’Astronomia, “gli otto mesi successivi pesano molto, perché in termini di sicurezza sanitaria non è stato fatto quel che a febbraio non si poteva improvvisare ma che poi era assolutamente necessario realizzare”. Poi rimarca, tirando in ballo i numeri che giocano decisamente a nostro sfavore. “Se registriamo più di 3 volte il numero di vittime della Germania, che ha 23 milioni di residenti più di noi, molto non è stato fatto e molto c’è da cambiare”. Quanto alla situazione economica Bonomi spiega: “L’ipotesi ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – “A febbraio il compito per il Governo di affrontare la prima ondata di contagi era immane”. Ma, rileva il Presidente di Confindustria Carlo, in una lettera ai presidenti delle associazioni del sistema di via dell’Astronomia, “gli otto mesi successivi pesano, perché in termini di sicurezza sanitaria non èquel che a febbraio non si poteva improvvisare ma che poi era assolutamente necessario realizzare”. Poi rimarca, tirando in ballo i numeri che giocano decisamente a nostro sfavore. “Se registriamo più di 3 volte il numero di vittime della Germania, che ha 23 milioni di residenti più di noi,non èc’è da cambiare”. Quanto alla situazione economicaspiega: “L’ipotesi ...

reportrai3 : L'ospedale del Mare di Napoli che doveva essere il fiore all'occhiello per la gestione dei pazienti Covid aveva il… - Umberto53176741 : RT @Cassio39592131: nel 2011 lei nn disse nulla a berlusconi che ci portò sul baratro! prese soldi? Bonomi, gestione Covid pesa molto, non… - fra__alice : RT @ManifestoLondra: #COVID19 e #Brexit: è necessario rafforzare le reti sociali per gli italiani all'estero. Grazie @Londra_Italia per q… - ManifestoLondra : #COVID19 e #Brexit: è necessario rafforzare le reti sociali per gli italiani all'estero. Grazie @Londra_Italia pe… - crpiemonte : .@DanieleValle3 coordinatore del gruppo di lavoro sul Covid-19 svolge la relazione sull'attività d'indagine conosci… -

Ultime Notizie dalla rete : Gestione Covid Bonomi, gestione Covid pesa molto, non fatto il necessario - Economia ANSA Nuova Europa "Niente baci e abbracci per la fine dell'anno"

Gli esperti della Confederazione: "Mantenete le distanze e vedete poche persone. Troppi pochi test negli ultimi giorni" ...

Volley: nessuna interferenza, il tribunale Fivb dà ragione alla Lube sul trasferimento di Simon dal Cruzeiro

3' di lettura 29/12/2020 - La stampa specializzata riporta le dichiarazioni del Sada Cruzeiro sulla sentenza del Tribunale Fivb, favorevole a Simon (e alla Lube), in merito al suo trasferimento nel no ...

Gli esperti della Confederazione: "Mantenete le distanze e vedete poche persone. Troppi pochi test negli ultimi giorni" ...3' di lettura 29/12/2020 - La stampa specializzata riporta le dichiarazioni del Sada Cruzeiro sulla sentenza del Tribunale Fivb, favorevole a Simon (e alla Lube), in merito al suo trasferimento nel no ...