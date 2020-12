Gesesa | guasto improvviso a Vitulano | niente acqua per tre strade

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLacomunica che a causa di unsulla rete del Comune disarà costretta ad interrompere il servizio idrico, fino ad ultimazione lavori, che si prevede avranno termine nel tardo pomeriggio di oggi. Leinteressate sono le seguenti: via Fuschi di Sotto, via Cerrilli, parte di via Circumvallazione. “Ricordiamo, – conclude la nota – che per segnalare disservizi è sempre attivo il numero verde Emergenze e Guasti 800 51 17 17 e che da oggi è possibile farlo anche dal proprio cellulare, scaricando l’App My“ L'articolo proviene da Anteprima24.it.