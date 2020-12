George Clooney da Fabio Fazio, Lega e Fratelli d’Italia: “Pagato 165 mila euro, vergogna”. Ma la Rai ribatte: “È venuto gratis” (Di martedì 29 dicembre 2020) Il 20 dicembre scorso George Clooney è stato ospite a “Che tempo che fa“, lo show domenicale di Rai3 condotto da Fabio Fazio. Nessuna presenza in studio ma un colLegamento video per il lancio di “Midnight Sky“, in uscita su Netflix il 23 dicembre. La partecipazione della star hollywoodiana ha però suscitato polemiche e interrogativi, una richiesta di chiarimenti ai vertici Rai da parte di Fratelli d’Italia e Lega. “Secondo alcune indiscrezioni, la partecipazione domenica 20 dicembre di George Clooney alla trasmissione di Fazio, ‘Che tempo che fa’, sarebbe costata circa 165mila euro di soldi pubblici. Se fosse confermato sarebbe gravissimo, tanto più perché l’intervista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Il 20 dicembre scorsoè stato ospite a “Che tempo che fa“, lo show domenicale di Rai3 condotto da. Nessuna presenza in studio ma un colmento video per il lancio di “Midnight Sky“, in uscita su Netflix il 23 dicembre. La partecipazione della star hollywoodiana ha però suscitato polemiche e interrogativi, una richiesta di chiarimenti ai vertici Rai da parte di. “Secondo alcune indiscrezioni, la partecipazione domenica 20 dicembre dialla trasmissione di, ‘Che tempo che fa’, sarebbe costata circa 165di soldi pubblici. Se fosse confermato sarebbe gravissimo, tanto più perché l’intervista ...

Noiconsalvini : #Bergesio (Lega): 'Se le indiscrezioni, secondo cui la partecipazione di George Clooney alla trasmissione… - NetflixIT : Il destino di un gruppo di astronauti dipende da uno scienziato solitario, in una Terra alle prese con una misterio… - MaurizioTorchi2 : RT @Libero_official: La #Lega ha presentato un quesito in commissione di Vigilanza #Rai per fare chiarezza sul costo della partecipazione d… - Ambrakey1 : RT @LegaSalvini: #Bergesio (Lega): 'Se le indiscrezioni, secondo cui la partecipazione di George Clooney alla trasmissione #Chetempochefa s… - Gioale15 : @LegaSalvini -