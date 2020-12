Gentiloni | “Per il Recovery Plan servono procedure straordinarie”

(Di martedì 29 dicembre 2020) ROMA – “La distribuzione dei vaccini anti-Covid e il Recovery Fund sono una grande occasione per rilanciare l’Europa ma per garantire il successo del Recovery Plan l’Italia deve introdurre procedure straordinarie con leggi capaci di accelerare gli investimenti“. Così il commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni in una intervista a ‘La Repubblica’.

fattoquotidiano : Recovery plan, Gentiloni: “Per l’attuazione servono procedure straordinarie. Il Mes? Capisco i motivi politici per… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Gentiloni sul Recovery plan: 'Per accelerare l'Italia deve introdurre procedure straordinarie' [di M… - HuffPostItalia : Gentiloni: 'Per Recovery servono procedure straordinarie' - Agenzia_Dire : 'Va evitato il rischio di mancare un appuntamento storico', dice #Gentiloni. - cp75pe : La gente che prende a parole @matteorenzi di preciso di quale disturbo soffre? Ha fatto un altro capolavoro politic… -

Ultime Notizie dalla rete : Gentiloni Per

L'HuffPost

Non c’è “un particolare ritardo italiano” nella presentazione del Recovery plan a Bruxelles. Quello che preoccupa Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli Affari Economici, è “l’attuazione, l’esec ...ROMA - "La distribuzione dei vaccini anti-Covid 19 ed il Recovery Fund sono una grande occasione per rilanciare l'Europa ma per garantire il successo del Recovery Plan l'Italia deve introdurre procedu ...