Garage Ferrari | la gestione dell' edificio a CambiaMo spa

Sarà affidata alla società di trasformazione urbana CambiaMo spa la gestione dell’edificio di via Trento Trieste a Modena che ospita il Garage Ferrari. Questa almeno la proposta che la giunta fa al Co ...

Modena, il Garage Ferrari nelle mani di Cambiamo

Questa almeno la proposta che la giunta fa al Consiglio comunale. Cambiamo aveva come scopo la riqualificazione urbanistica e sociale del comparto R-Nord ...

Sarà affidata alla società di trasformazione urbana CambiaMo spa la gestione dell'edificio di via Trento Trieste a Modena che ospita il Garage Ferrari. Questa almeno la proposta che la giunta fa al Consiglio comunale. Cambiamo aveva come scopo la riqualificazione urbanistica e sociale del comparto R-Nord ...