“Gabbiani” è il nuovo brano di Frah Quintale

Leggi su corrierenazionale

(Di martedì 29 dicembre 2020) La lettera d’addio diin “”: ildell’artista nasce dal campionamento di una hit degli Anni 80 “Una lettera d’addio scritta tutta d’un fiato su una spiaggia deserta sorseggiando birre in lattina di bassa qualità”. È racchiuso in questa frase tutto il significato di “”, ilsingolo difuori per Undamento. Il cantautore,… L'articolo Corriere Nazionale.