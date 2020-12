Fuorigrotta, anziana positiva al coronavirus trovata senza vita nella sua abitazione (Di martedì 29 dicembre 2020) Una donna di 76 anni è stata trovata morta nella sua casa di Napoli. L'anziana era positiva al Covid, ma il decesso è da attribuire a cause naturali. Donna positiva morta in casa a Napoli: da giorni non rispondeva al telefono su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 29 dicembre 2020) Una donna di 76 anni è statamortasua casa di Napoli. L'eraal Covid, ma il decesso è da attribuire a cause naturali. Donnamorta in casa a Napoli: da giorni non rispondeva al telefono su Notizie.it.

_Azzurra_87 : RT @severino_nappi: La notizia dell'anziana donna di #Fuorigrotta, colpita da un malore per strada e lasciata rannicchiata sotto gli occhi… - matteo_cic : RT @severino_nappi: La notizia dell'anziana donna di #Fuorigrotta, colpita da un malore per strada e lasciata rannicchiata sotto gli occhi… - Giovann04712430 : RT @severino_nappi: La notizia dell'anziana donna di #Fuorigrotta, colpita da un malore per strada e lasciata rannicchiata sotto gli occhi… - severino_nappi : La notizia dell'anziana donna di #Fuorigrotta, colpita da un malore per strada e lasciata rannicchiata sotto gli oc… - occhio_notizie : Paura per un'anziana, nessuno voleva soccorrerla -