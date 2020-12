Frutta secca e tè verde | anche l’alimentazione può aiutare contro la carie

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 29 dicembre 2020) La parodontite e lasono tra le malattie che colpiscono la bocca più frequentemente e che portano, come estrema conseguenza,alla perdita dei denti. Secondo recenti studi infatti proprio lasi manifesta nel 63% della popolazione, tanto che ben il 48% ha pagato la propria disattenzione con la perdita di almeno un dente (perché di disattenzione si tratta quando non si esegue la pulizia regolarmente, si saltano illi dal dentista e non si sta attenti a cosa si mangia). Allo stesso modo,la parodontite è molto diffusa nel nostro paese, tanto da essere presente nel 50% degli adulti che hanno superato i 50 anni di cui il 35% è già arrivato allo stadio di perdita definitiva del dente.Ad aggravare poi una situazione già precaria dovuta alla mancata igiene orale, possono inoltre ...