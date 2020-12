Freccette, World Darts Championship 2021: spettacolare “nove frecce” di James Wade (VIDEO) (Di martedì 29 dicembre 2020) Incredibile giocata di James Wade ai World Darts Championship 2021, i Mondiali di freccette in corso di svolgimento all’Alexandra Palace di Londra. Il mancino inglese ha infatti chiuso un leg in nove frecce, il cosidetto “nine-darter” che rappresenta il leg perfetto. A farne le spese Stephen Bunting, che però alla fine si è imposto per 4-2 avanzando così agli ottavi di finale. Le porte chiuse non hanno permesso la consueta esplosione del pubblico, ma la giocata resta incredibile ed è il primo “nove frecce” al Mondiale da cinque anni a questa parte. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020) Incredibile giocata diai, i Mondiali diin corso di svolgimento all’Alexandra Palace di Londra. Il mancino inglese ha infatti chiuso un leg in, il cosidetto “nine-darter” che rappresenta il leg perfetto. A farne le spese Stephen Bunting, che però alla fine si è imposto per 4-2 avanzando così agli ottavi di finale. Le porte chiuse non hanno permesso la consueta esplosione del pubblico, ma la giocata resta incredibile ed è il primo “” al Mondiale da cinque anni a questa parte. In alto il. SportFace.

sportface2016 : VIDEO - #Freccette #WorldDartsChampionship Spettacolare leg in nove frecce di James #Wade - sportface2016 : #Freccette #WorldDartsChampionship Eliminato il campione uscente #Wright, invece #VanGerwen non sbaglia ed è agli o… - sportface2016 : #Freccette Il tabellone completo dei #WorldDartsChampionship aggiornato dopo la fine dei match di secondo turno - sportface2016 : #Freccette #WorldDartsChampionship I risultati della nona giornata, fuori #Smith #DAZN180 - sportface2016 : #Freccette #WorldDartsChampionship I risultati della serata, terzo turno centrato per Gerwyn Price mentre Ian White… -

Ultime Notizie dalla rete : Freccette World RISULTATI Freccette, World Darts Championship 27 dicembre: fuori Wright, bene Van Gerwen Sportface.it Freccette, World Darts Championship 2021: spettacolare “nove frecce” di James Wade (VIDEO)

Freccette, World Darts Championship 2021: il video del leg in nove frecce di James Wade contro Stephen Bunting. E' il primo a riuscirci al Mondiale in 5 anni ...

Freccette, World Darts Championship 2021: Clemens elimina Peter Wright, Van Gerwen avanza

Freccette, i risultati del 27 dicembre ai World Darts Championship 2021: Peter Wright eliminato, bene Michael Van Gerwen ...

Freccette, World Darts Championship 2021: il video del leg in nove frecce di James Wade contro Stephen Bunting. E' il primo a riuscirci al Mondiale in 5 anni ...Freccette, i risultati del 27 dicembre ai World Darts Championship 2021: Peter Wright eliminato, bene Michael Van Gerwen ...