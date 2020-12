Frassilongo Trento – Trovata morta Agitu Gudeta simbolo di integrazione in Trentino

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sul corpo sono state trovate alcune lesioni. Circa due anni fa aveva ricevuto minacce a sfondo razziale, le forze dell’ordine indagano per omicidio.Ideo, 42enne etiope che da tempo viveva ine diventatadi, è statanella sua casa a), dove aveva avviato un’azienda agricola con allevamento di animali da cortile. Si

La donna era diventata il simbolo dell’integrazione in Trentino. Il corpo senza vita rinvenuto in casa: numerose le lesioni, compreso un colpo mortale alla testa

