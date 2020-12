Frasi sul tempo: ecco le migliori di oggi 29 Dicembre (Di martedì 29 dicembre 2020) Frasi sul tempo – Il 2020 volge al termine. Mancano pochissime pagine da scrivere di questo anno, così unico e particolare. Quando un anno finisce è sempre tempo di bilanci, anche se quest’anno no è stato in generale un anno molto positivo. Il 2020 è stato l’anno di stare in casa, l’anno dello smart working, l’anno che non avevamo mai vissuto e che non vorremmo più rivivere. Vediamo le migliori Frasi sul tempo. È il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha reso la tua rosa così importante(Antoine de Saint-Exupéry) Gli anni che fuggono, inarrestabilmente, ci portano via una cosa dopo l’altra.(Quinto Orazio Flacco) La lunghezza effettiva della vita è data dal numero di giorni diversi che un individuo riesce a vivere. Quelli uguali non contano.(Luciano De ... Leggi su giornal (Di martedì 29 dicembre 2020)sul– Il 2020 volge al termine. Mancano pochissime pagine da scrivere di questo anno, così unico e particolare. Quando un anno finisce è sempredi bilanci, anche se quest’anno no è stato in generale un anno molto positivo. Il 2020 è stato l’anno di stare in casa, l’anno dello smart working, l’anno che non avevamo mai vissuto e che non vorremmo più rivivere. Vediamo lesul. È ilche hai perduto per la tua rosa che ha reso la tua rosa così importante(Antoine de Saint-Exupéry) Gli anni che fuggono, inarrestabilmente, ci portano via una cosa dopo l’altra.(Quinto Orazio Flacco) La lunghezza effettiva della vita è data dal numero di giorni diversi che un individuo riesce a vivere. Quelli uguali non contano.(Luciano De ...

Giusepp26551025 : Di tutto lo ha detto pure la finta femminista qui sotto, anche frasi sul cibo ad un ex anoressica eppure state semp… - ReginaP14083453 : RT @maybe_elli: La Salama è riuscita nell'impresa di farmela stare ancora più sul cazzo. Non si può entrare ergendosi a paladine del femmin… - parliamodizorzi : @SasatoreS ma io sono d’accordo sul fatto che le sue frasi siano gravi, nessuno lo giustifica. In quale trasmission… - maybe_elli : La Salama è riuscita nell'impresa di farmela stare ancora più sul cazzo. Non si può entrare ergendosi a paladine de… - _Sherbatsky__ : RT @ziamsmayne: Non so se mi fa più ridere vedere che avete aperto un account per parlare male delle persone in anonimo o pensare che l’”av… -

Ultime Notizie dalla rete : Frasi sul Frasi sul tempo: ecco le migliori di oggi 29 Dicembre Giornal Covid, infermiera che si è vaccinata per prima in Italia minacciata e insultata dai No Vax

I commenti contro Claudia Alivernini sono comparsi sui social, dove sono apparsi anche profili falsi a suo nome: l’infermiera vuole sporgere denuncia.

Una felpa in regalo per un compleanno che non c’è: oggi Fily avrebbe compiuto 18 anni

Insieme per Fily, l'associazione nata per sostenere la ricerca contro l'osteosarcoma che nel 2018 ha ucciso Filippo Finocchio, ha realizzato una felpa per il suo compleanno ...

I commenti contro Claudia Alivernini sono comparsi sui social, dove sono apparsi anche profili falsi a suo nome: l’infermiera vuole sporgere denuncia.Insieme per Fily, l'associazione nata per sostenere la ricerca contro l'osteosarcoma che nel 2018 ha ucciso Filippo Finocchio, ha realizzato una felpa per il suo compleanno ...