Frasi della buonanotte: ecco le migliori di oggi 29 dicembre (Di martedì 29 dicembre 2020) Frasi della buonanotte – Un’altra giornata è appena terminata e ci apprestiamo sempre più a salutare questo 2020 per dare spazio al nuovo anno che verrà. Questi giorni hanno avuto tutti un ritmo lento, ma ora dedichiamo due minuti per regalare a qualcuno che ci è caro una dolce buonanotte. Vediamo insieme qualche frase bella sua buonanotte. Spegni i pensieri ed accendi i sogni. buonanotte! buonanotte! Penso spesso che la notte sia più viva e più ricca di colori del giorno. (Vincent Van Gogh) È di notte che è bello credere nella luce. (Edmond Rostand) Buona notte, buona notte! Separarsi è un sì dolce dolore, che dirò buona notte finché non sarà mattina. (William Shakespeare) oggi finalmente ho capito che siamo tutti diversi: c’è chi ha la bellezza, ... Leggi su giornal (Di martedì 29 dicembre 2020)– Un’altra giornata è appena terminata e ci apprestiamo sempre più a salutare questo 2020 per dare spazio al nuovo anno che verrà. Questi giorni hanno avuto tutti un ritmo lento, ma ora dedichiamo due minuti per regalare a qualcuno che ci è caro una dolce. Vediamo insieme qualche frase bella sua. Spegni i pensieri ed accendi i sogni.! Penso spesso che la notte sia più viva e più ricca di colori del giorno. (Vincent Van Gogh) È di notte che è bello credere nella luce. (Edmond Rostand) Buona notte, buona notte! Separarsi è un sì dolce dolore, che dirò buona notte finché non sarà mattina. (William Shakespeare)finalmente ho capito che siamo tutti diversi: c’è chi ha la bellezza, ...

enpaonlus : ENPA sostiene Insinna e lo ringrazia per avere espresso il pensiero della stragrande maggioranza degli italiani… - giuliainnocenzi : Verona revoca la cittadinanza onoraria a Roberto Saviano perché “più volte si è scagliato contro l’ex ministro Salv… - massimo4951 : RT @enpaonlus: ENPA sostiene Insinna e lo ringrazia per avere espresso il pensiero della stragrande maggioranza degli italiani https://t.co… - fatina909 : RT @enpaonlus: ENPA sostiene Insinna e lo ringrazia per avere espresso il pensiero della stragrande maggioranza degli italiani https://t.co… - Antonioquantum2 : RT @enpaonlus: ENPA sostiene Insinna e lo ringrazia per avere espresso il pensiero della stragrande maggioranza degli italiani https://t.co… -