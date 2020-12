Fortnite | nuovi grossi cambiamenti alla mappa in arrivo per la Stagione 5?

Leggi su tuttotek

(Di martedì 29 dicembre 2020), in base ad un recente rumor, potrebbe rinnovarsi con grandiper ladella5. Vediamo i dettagli Una nuova fuga di notizie sumostra alcuni importantiinpotenzialmente nel corso della5. In un tweet del famoso leaker di, Mang0e, osserva che potrebbe esserci una variazione del punto di interesse noto come Colosseo Colossale. Essendo il battle royale in costante aggiornamento, i fan sono semprericerca di leak che rivelano eventi o modifiche che Epic Games potrebbe aggiungere. Introdotto con la5, il Colosseo Colossale è uno deipunti di ...