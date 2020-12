Fortissimo terremoto in Croazia (6.4): edifici crollati. Avvertito anche in Italia (Di martedì 29 dicembre 2020) Forte terremoto in Croazia . Dopo il sisma di ieri, oggi alle 12.20 stata registrata una scossa di magnitudo 6.4: l'epicentro 44 chilometri a sud-est di Zagabria. I media regionali parlano di gravi ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 29 dicembre 2020) Fortein. Dopo il sisma di ieri, oggi alle 12.20 stata registrata una scossa di magnitudo 6.4: l'epicentro 44 chilometri a sud-est di Zagabria. I media regionali parlano di gravi ...

CronacaSocial : ?? ULTIM'ORA. Fortissimo terremoto in #Croazia. Avvertito anche in Italia. CI SONO GRAVI DANNI??… - rickydicle : Fortissimo #Terremoto in Croazia, avvertito molto forte anche in #Veneto e in tutto il nord-est - infoitinterno : Terremoto fortissimo in Croazia, il sisma porta morte e distruzione – FOTO - tortaaimirtilli : ho appena letto del terremoto in croazia e sono senza parole, molt* moots l’hanno sentito fortissimo anche dall’ita… - 4liveit : Il fortissimo terremoto di magnitudo 6.4 avvenuto in Croazia avvertito anche a Forlì: -