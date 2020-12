Fortissimo terremoto in Croazia (6.4): crollato ospedale e un asilo, almeno un morto. LE FOTO E I VIDEO (Di martedì 29 dicembre 2020) Forte terremoto in Croazia . Dopo il sisma di ieri, oggi alle 12.20 è stata registrata una scossa di magnitudo 6.4: l'epicentro 44 chilometri a sud-est di Zagabria. I media regionali parlano di gravi... Leggi su feedpress.me (Di martedì 29 dicembre 2020) Fortein. Dopo il sisma di ieri, oggi alle 12.20 è stata registrata una scossa di magnitudo 6.4: l'epicentro 44 chilometri a sud-est di Zagabria. I media regionali parlano di gravi...

