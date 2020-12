Fortissima scossa di Terremoto in Croazia oggi avvertita anche al Nord Italia: le ultime notizie (Di martedì 29 dicembre 2020) Trema la terra in Croazia e le conseguenze si avvertono anche in Italia. Pochissimi minuti fa è stato registrato un Terremoto fortissimo in Croazia: magnitudo 6.3. Il Terremoto di oggi, 29 dicembre 2020, è stato avvertito in tutto il Nord est Italiano. Sono tantissime le segnalazioni di utenti in Italia che hanno avvertito una scossa molto forte di Terremoto. Secondo i primi rilevamenti l’epicentro sarebbe nei pressi di Zagabria. Il sisma è stato avvertito in Italia lungo la costa Adriatica, da Trieste all’Abruzzo, secondo le prime stime dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. I media regionali parlano di gravi danni a Petrinja, con edifici crollati, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 29 dicembre 2020) Trema la terra ine le conseguenze si avvertonoin. Pochissimi minuti fa è stato registrato unfortissimo in: magnitudo 6.3. Ildi, 29 dicembre 2020, è stato avvertito in tutto ilestno. Sono tantissime le segnalazioni di utenti inche hanno avvertito unamolto forte di. Secondo i primi rilevamenti l’epicentro sarebbe nei pressi di Zagabria. Il sisma è stato avvertito inlungo la costa Adriatica, da Trieste all’Abruzzo, secondo le prime stime dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. I media regionali parlano di gravi danni a Petrinja, con edifici crollati, ...

