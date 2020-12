Forte terremoto in Croazia: la terra trema anche in Italia. Panico a Roma e Napoli (Di martedì 29 dicembre 2020) terremoto, Forte scossa in Croazia: paura in Italia, dove la terra ha tremato scatenando il Panico. Paura a Napoli e Roma (websource)Forte scossa di terremoto in Croazia, di magnitudo circa 6.5. La terra trema anche in Italia, Panico a Roma e Napoli per la scossa, avvertita in gran parte di Europa. Seguiranno aggiornamenti Leggi su instanews (Di martedì 29 dicembre 2020)scossa in: paura in, dove lahato scatenando il. Paura a(websource)scossa diin, di magnitudo circa 6.5. Lainper la scossa, avvertita in gran parte di Europa. Seguiranno aggiornamenti

Agenzia_Dire : Un forte #terremoto ha colpito la Croazia, avvertito anche in Nord Italia. - fanpage : Forte scossa di #terremoto in Sicilia - Corriere : Terremoto in Sicilia, forte scossa di magnitudo 4.6 in costa Ragusana - LucianoQuaranta : RT @Nerys__: Da più fonti si localizza la forte scossa per espira in gran parte della costa adriatica in Croazia con magnitudo provvisoria… - UnoNemoNessuno : RT @vivereurbino: Forte scossa di terremoto in Croazia, avvertita chiaramente in tutte le regioni adriatiche -