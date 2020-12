Forte terremoto 6.3 richter, avvertito in diverse regioni italiane. Prime notizie di danni, la situazione (Di martedì 29 dicembre 2020) Nuova scossa di terremoto in Croazia: una scossa di magnitudo 6.3 con l’epicentro 44 chilometri a sud-est di Zagabria, a una profondità di 10 chilometri. Dopo quella di lunedì 28 dicembre, un antro violento boato ha sconvolto il paese. I media regionali parlano di gravi danni nella zona di Petrinja, con edifici crollati, interruzione di elettricità e linee telefoniche. Terrore e blackout nella capitale. La scossa è stata avvertita anche in Italia: da Bolzano al Friuli, dal Veneto fino all’Abruzzo. La terra ha tremato per diversi secondi. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stata sentita lungo la costa Adriatica, da Trieste all’Abruzzo. La scossa di ieri era stata di magnitudo 5.2 ed era stata sentita anche in Italia nella regione del Friuli-Venezia Giulia. (Continua dopo la foto) “Si tratta probabilmente della stessa sequenza ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) Nuova scossa diin Croazia: una scossa di magnitudo 6.3 con l’epicentro 44 chilometri a sud-est di Zagabria, a una profondità di 10 chilometri. Dopo quella di lunedì 28 dicembre, un antro violento boato ha sconvolto il paese. I media regionali parlano di gravinella zona di Petrinja, con edifici crollati, interruzione di elettricità e linee telefoniche. Terrore e blackout nella capitale. La scossa è stata avvertita anche in Italia: da Bolzano al Friuli, dal Veneto fino all’Abruzzo. La terra ha tremato per diversi secondi. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stata sentita lungo la costa Adriatica, da Trieste all’Abruzzo. La scossa di ieri era stata di magnitudo 5.2 ed era stata sentita anche in Italia nella regione del Friuli-Venezia Giulia. (Continua dopo la foto) “Si tratta probabilmente della stessa sequenza ...

