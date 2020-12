Forte scossa di terremoto in Italia tra 4.3 e 4.8 (Di martedì 29 dicembre 2020) Ancora una scossa di terremoto, questa volta in provincia di Verona. Alle 15.36, dunque due ore dopo il sisma in Croazia, la terra ha tremato anche in Veneto. La magnitudo, secondo una prima stima , è superiore a 4, tra 4.3 e 4.8. La scossa è stata avvertita distintamente non solo in Veneto ma anche in una vasta area del Nord Italia, fino a Milano. Secondo l’Istituto Italiano di geofisica e vulcanologia, l’epicentro si trova a Salizzole (Verona), a una profondità di 9 chilometri. Nella stessa località si erano verificate alle 14 e alle 14.45 altre due scosse di intensità minore (2.8 e 3.4). La zona non è lontana dalle località investite dal terremoto del 2012 in Emilia. Non si registrano, al momento, danni nè richieste di soccorso. (Continua..) La terra trema anche in ... Leggi su howtodofor (Di martedì 29 dicembre 2020) Ancora unadi, questa volta in provincia di Verona. Alle 15.36, dunque due ore dopo il sisma in Croazia, la terra ha tremato anche in Veneto. La magnitudo, secondo una prima stima , è superiore a 4, tra 4.3 e 4.8. Laè stata avvertita distintamente non solo in Veneto ma anche in una vasta area del Nord, fino a Milano. Secondo l’Istitutono di geofisica e vulcanologia, l’epicentro si trova a Salizzole (Verona), a una profondità di 9 chilometri. Nella stessa località si erano verificate alle 14 e alle 14.45 altre due scosse di intensità minore (2.8 e 3.4). La zona non è lontana dalle località investite daldel 2012 in Emilia. Non si registrano, al momento, danni nè richieste di soccorso. (Continua..) La terra trema anche in ...

SkyTG24 : Un #terremoto di magnitudo 6.4 è avvenuto in #Croazia ed è stato avvertito in Italia, lungo la costa Adriatica. La… - crocerossa : 'Siamo vicini al popolo croato e alla @crvenikriz_hr, i cui volontari sono già sul campo, per la forte scossa di… - Tg3web : Forte terremoto in Croazia. Crolli e vittime a Petrinja, vicino a Zagabria. 'Situazione molto grave' dice la Croce… - Beatric09656317 : RT @perchetendenza: #Terremoto: Perché intorno alle 12.20 è stata registrata in Croazia una forte scossa di magnitudo 6.4 (epicentro 44 chi… - SenatorMaria : RT @SenatorMaria: Forte scossa in Croazia, crollati un ospedale e un asilo -