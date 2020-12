Forte scossa di terremoto in Italia: ecco dove (Di martedì 29 dicembre 2020) La terra trema anche in Italia dove una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 a Verona è stata registrata nel primissimo pomeriggio di oggi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'evento sismico, che fa seguito al terribile terremoto in Croazia avvertito in tutta Italia, è stato registrato precisamente dai sismografi dell'Ingv alle ore 14:02 con epicentro a circa due chilometri a ovest del centro abitato di Salizzole, piccolo comune della provincia di Verona, con coordinate geografiche (lat, lon) 45.24, 11.06. L'ipocentro del terremoto a Verona localizzato invece a una profondità di circa 11 chilometri. I comuni più vicini all'epicentro, oltre a quello di Salizzole, sono quelli Bovolone, Isola della Scala, Nogara, Sorgà, Concamarise, Erbè e ... Leggi su howtodofor (Di martedì 29 dicembre 2020) La terra trema anche inunadidi magnitudo 3.4 a Verona è stata registrata nel primissimo pomeriggio di oggi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'evento sismico, che fa seguito al terribilein Croazia avvertito in tutta, è stato registrato precisamente dai sismografi dell'Ingv alle ore 14:02 con epicentro a circa due chilometri a ovest del centro abitato di Salizzole, piccolo comune della provincia di Verona, con coordinate geografiche (lat, lon) 45.24, 11.06. L'ipocentro dela Verona localizzato invece a una profondità di circa 11 chilometri. I comuni più vicini all'epicentro, oltre a quello di Salizzole, sono quelli Bovolone, Isola della Scala, Nogara, Sorgà, Concamarise, Erbè e ...

SkyTG24 : Un #terremoto di magnitudo 6.4 è avvenuto in #Croazia ed è stato avvertito in Italia, lungo la costa Adriatica. La… - Tg3web : Forte terremoto in Croazia. Crolli e vittime a Petrinja, vicino a Zagabria. 'Situazione molto grave' dice la Croce… - crocerossa : 'Siamo vicini al popolo croato e alla @crvenikriz_hr, i cui volontari sono già sul campo, per la forte scossa di… - Mbyk019285 : RT @Tg3web: Forte terremoto in Croazia. Crolli e vittime a Petrinja, vicino a Zagabria. 'Situazione molto grave' dice la Croce Rossa. La s… - EdiPrevis : RT @prijedoremergen: Un ora fa una forte scossa di terremoto si è scatenata in Croazia e si è percepita molto forte anche a Prijedor. Siam… -