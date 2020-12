Forte scossa di terremoto in Croazia, morta una bambina (Di martedì 29 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Forte scossa di terremoto alle 12:20 in Croazia, di magnitudo 6,4, localizzato a 76 km a sud-est della capitale Zagabria. Il Forte sisma è stato avvertito anche in alcune regioni italiane del Nord Est, come Friuli Venezia Giulia, Veneto es Emilia Romagna, dove a Bologna i lampadari delle case hanno iniziato ad oscillare. Secondo quanto riferito dai media locali la città di Petrinja, epicentro del sisma, sarebbe stata quasi completamente distrutta. Tra gli edifici crollati anche l’ospedale locale e un asilo dove si trovava una bambina, al momento unica vittima accertata. Lo riferiesce Darinko Dumbovic, sindaco di Petrinja, che ad una emittente locale ha detto di aver visto con i propri occhi almeno una vittima.”Metà della città è distrutta – ha detto -. E’ ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) –dialle 12:20 in, di magnitudo 6,4, localizzato a 76 km a sud-est della capitale Zagabria. Ilsisma è stato avvertito anche in alcune regioni italiane del Nord Est, come Friuli Venezia Giulia, Veneto es Emilia Romagna, dove a Bologna i lampadari delle case hanno iniziato ad oscillare. Secondo quanto riferito dai media locali la città di Petrinja, epicentro del sisma, sarebbe stata quasi completamente distrutta. Tra gli edifici crollati anche l’ospedale locale e un asilo dove si trovava una, al momento unica vittima accertata. Lo riferiesce Darinko Dumbovic, sindaco di Petrinja, che ad una emittente locale ha detto di aver visto con i propri occhi almeno una vittima.”Metà della città è distrutta – ha detto -. E’ ...

SkyTG24 : Un #terremoto di magnitudo 6.4 è avvenuto in #Croazia ed è stato avvertito in Italia, lungo la costa Adriatica. La… - crocerossa : 'Siamo vicini al popolo croato e alla @crvenikriz_hr, i cui volontari sono già sul campo, per la forte scossa di… - Tg3web : Forte terremoto in Croazia. Crolli e vittime a Petrinja, vicino a Zagabria. 'Situazione molto grave' dice la Croce… - cangianie : RT @metruvatstrunz: Oggi il terremoto ha rotto il cazzo! Seconda scossa bella forte che sento, con epicentro a Salizzole (VR) 4.4 Richter.… - occhio_notizie : Una forte scossa di #terremoto ha colpito la #Croazia alle 12.20 di oggi, martedì 29 dicembre. Una scossa di magnit… -