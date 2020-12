Forte scossa di terremoto avvertita anche nelle Marche: paura e trepidazione (Di martedì 29 dicembre 2020) ANCONA - scossa di terremoto nelle Marche: è stata avvertita pochi minuti fa intorno alle 12.20 sia in provincia di Ancona che in quella di Pesaro e Urbino con le prime chiamate di diversi cittadini ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 29 dicembre 2020) ANCONA -di: è statapochi minuti fa intorno alle 12.20 sia in provincia di Ancona che in quella di Pesaro e Urbino con le prime chiamate di diversi cittadini ...

RaiNews : Edifici crollati e danni ingenti a Petrinja, epicentro della scossa - fanpage : Forte scossa di #terremoto in Sicilia - Corriere : Terremoto in Sicilia, forte scossa di magnitudo 4.6 in costa Ragusana - Anna_BelleM : RT @Atlantide4world: Forte #terremoto in #Croazia. Dopo il sisma di ieri, oggi alle 12.20 è stata registrata una scossa di magnitudo 6.3: l… - china_max69 : RT @perchetendenza: #Terremoto: Perché intorno alle 12.20 è stata registrata in Croazia una forte scossa di magnitudo 6.4 (epicentro 44 chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Forte scossa Cronaca DIRETTA: TERREMOTO, forte SCOSSA avvertita al NORD ITALIA, tanta paura. AGGIORNAMENTI iLMeteo.it Terremoto di magnitudo 6.3 in Croazia: gravi danni a Petrinja, edifici crollati

L’epicentro, posto a 10 chilometri di profondità, individuato a una cinquantina di km a sud della capitale Zagabria, una regione già colpita ieri da scosse sismiche ...

TERREMOTO IN CROAZIA – Scossa di magnitudo 6 avvertita anche nel napoletano e nell’agro aversano

13:18:53 Un terremoto di magnitudo provvisoria 6 è avvenuto in Croazia ed è stato avvertito in Italia, lungo la costa Adriatica, da Trieste all'Abruzzo, secondo le prime stime dell'Istituto Nazionale ...

L’epicentro, posto a 10 chilometri di profondità, individuato a una cinquantina di km a sud della capitale Zagabria, una regione già colpita ieri da scosse sismiche ...13:18:53 Un terremoto di magnitudo provvisoria 6 è avvenuto in Croazia ed è stato avvertito in Italia, lungo la costa Adriatica, da Trieste all'Abruzzo, secondo le prime stime dell'Istituto Nazionale ...