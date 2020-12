Fondazione Banco di Napoli, pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà a causa della pandemia (Di martedì 29 dicembre 2020) La Fondazione Banco di Napoli di nuovo in prima linea per aiutare le persone più bisognose, colpite dai drammatici effetti della pandemia. Dopo la prima fase conseguente al lockdown di marzo, è ripartita la campagna “Una goccia nell’oceano #pocomatanto” finalizzata a sostenere le fasce sociali più deboli. Insieme ad una raccolta fondi specifica che non si è mai fermata e all’attività di consulenza legale, finanziaria e psicologica con lo sportello “Ri-partire”, è cominciata la distribuzione dei primi 300 pacchi alimentari destinati alle parrocchie di Napoli e provincia in collaborazione con i supermercati Deco. Nel dettaglio i beni alimentari per ora sono arrivati: nel quartiere Forcella, alla scuola Cardinale Ursi e alla chiesa San ... Leggi su ildenaro (Di martedì 29 dicembre 2020) Ladidi nuovo in prima linea per aiutare le persone più bisognose, colpite dai drammatici effetti. Dopo la prima fase conseguente al lockdown di marzo, è ripartita la campagna “Una goccia nell’oceano #pocomatanto” finalizzata a sostenere le fasce sociali più deboli. Insieme ad una raccolta fondi specifica che non si è mai fermata e all’attività di consulenza legale, finanziaria e psicologica con lo sportello “Ri-partire”, è cominciata la distribuzione dei primi 300destinati alle parrocchie die provincia in collaborazione con i supermercati Deco. Nel dettaglio i beniper ora sono arrivati: nel quartiere Forcella, alla scuola Cardinale Ursi e alla chiesa San ...

Riparte la campagna per sostenere le fasce sociali più deboli: i pacchi, in collaborazione con Decò, sono stati distribuiti alle parrocchie di Napoli. Paliotto: "Mettiamoci in rete per aiutare chi sof ...

Donazione del Bsgsp per aiutare alluvionati

NONANTOLA. Il Consiglio della Fondazione BSGSP, ha deliberato una donazione di 5mila euro a favore della Caritas parrocchiale di Nonantola con l’intento di portare un aiuto concreto alle moltissime fa ...

